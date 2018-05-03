غوتيريس يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية بطرابلس

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس اليوم الأربعاء.

وجدد غوتيريس في بيانه اليوم، التزام الأمم المتحدة بتنفيذ خطة العمل الخاصة بليبيا، معربا عن تقديره ودعمه للجهود الكبيرة التي يبذلها في هذا الصدد ممثله الخاص غسان سلامة الذي يعمل عن كثب مع جميع الأطراف.

وعبر غوتيريس، عن عميق تعازيه لأسر الضحايا وأصدق مشاعر التعاطف مع الجرحى، وفق ما ذكر البيان.

وكان مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، قد تعرض اليوم الأربعاء لهجوم مسلح، أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 19 أخرين بجروح، بحسب ما أفاد مدير المستشفى الميداني بطرابلس عبدالدائم الرابطي لموقع ليبيا الخبر.

وقد أعلن تنظيم الدولة، مسؤوليته للتفجير الانتحاري الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن وكالة أعماق الإخبارية التابعة للتنظيم.

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