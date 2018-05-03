دغيم يجدد التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للدولة

استنكر عضو مجلس النواب زياد دغيم، التفجير الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واصفا إياه بالعمل الجبان.

وقال دغيم في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “ردنا علي هذا العمل هو المضي قدما في انتخاب رئيس دولة مؤقت وفق قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014”.

وأضاف دغيم “أؤكد أن كل نواب إقليم برقة وكل التيار الفدرالي مستعدين لانتخابات برلمانية وفق دستور الاستقلال دستور 1951 لكن لن نقبل أبدا بدستور باطل قضائيا صادر من هيئة منتهية الولاية أو بمرحلة مؤقتة رابعة”.

“أتقدم بأحر التعازي الشعب الليبي عموما وسكان طرابلس خصوصا سائلا الله المغفرة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والصبر والسلوان لأهالي الضحايا”.

وقام مسلحان اثنان يتبعان تنظيم داعش أمس الأربعاء باقتحام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأطلقوا النيران بداخلها ثم فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين الأمر الذي أدى إلى وقوع 14 قتيلا و6 جرحى.

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