صندوق تحقيق الاستقرار يستهدف التعليم بسرت

قام مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا، سلطان هجييف، الأربعاء، بزيارة إلى سرت للوقوف على المشاريع التي يعمل صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا على تنفيذها بالمدينة.

وتفقد هجييف صحبة عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومراقب التعليم بالمدينة مفتاح عبد الكافي، وعدد من ممثلي البلدية، أعمال الصيانة والتأهيل التي نفذها صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا بمدرستي خولة بنت الأزور والفتح، وفق بيان لمكتب الإعلام في البرنامج الإنمائي بليبيا.

وقال هجييف في تصريح، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشدد على أهمية تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل التي يقوم بها الصندوق، مؤكدا عودة البرنامج للعمل في ليبيا بشكل كلي رغم وجود تحديات عديدة بينها التحديات الأمنية.

من جهته، لفت عميد بلدية سرت مختار المعداني، إلى أن مشاريع صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا في المدارس لعب دورا في جودة التعليم بالمدينة.

يشار إلى صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، يهدف إلى إعادة تهيئة البنية التحتية الحيوية وتعزيز قدرات البلديات ومساعدة السلطات المحلية على لعب دورا أكثر فعالية في عملية بناء السلام في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية