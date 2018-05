جامعة مصراتة تناقش أوضاع أعضاء هيئة التدريس بالكليات

المتوسط:

عقدت مجلس جامعة مصراتة، صباح يوم الخميس، الاجتماع الرابع بقاعة الاجتماعات بمقر الجامعة، برئاسة رئيس الجامعة، دكتور فرج أبوشعالة، حيث نوقش في هذا الاجتماع العديد من الأمور من بينها، استعراض مذكرة اللجنة المشكلة بخصوص موضوع الدراسات العليا والمعيدين وأوضاع الموفدين، ودراسة التقرير المقدم عن أوضاع أعضاء هيئة التدريس المغربين بكليات الجامعة.

كما ناقش الاجتماع، كتاب عميدة كلية العلوم بشأن الموافقة على فتح قسم علمي بالكلية ومتطلبات العملية التعليمية.

