الداخلية الليبية تفتح تحقيقا حول الهجوم على مفوضية الانتخابات في طرابلس

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، أنها شكلت لجانًا للتحقيق في الهجوم المسلح الذي وقع، صباح امس الأربعاء مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس.

وبيّنت وزارة الداخلية في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية كافة في حالة استنفار قصوى مشيرة إلى أن كافة منتسبيها في حالة استمرارية في العمل لبسط الأمن وتأمين المواطن واستقرار البلاد، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة، داعية كافة وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار حتى لا يؤثر سلبًا على الوضع الأمني، وأخذ الخبر من مصدره الرسمي.

من جانبه، كشف جهاز الإسعاف والطوارئ، أن الحصيلة الأولية الرسمية للهجوم الذي وقع في طرابلس تشمل 14 قتيلاً و20 مصابًا، جراء استهداف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، وهي إحصائية مبدئية تشمل موظفي المفوضية وعددًا من رجال الأمن الذي سقطوا أثناء الاشتباكات مع الإرهابيين.

وأكد الجهاز، في بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء وجود حالات أخرى في غرف العمليات والملاحظة بمستشفيات طرابلس ومصحات القطاع الخاص.

وأضاف أن عدد الجرحى نحو 20 مواطنًا من بينهم رجال أمن وسائق سيارة إسعاف أُصيب أثناء تأديته واجبه في إسعاف الحالات المصابة.

ونفَّذ انتحاريان من تنظيم الدولة يوم أمس، هجومًا إرهابيًّا استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال، الذي أودى بحياة أكثر من 15 شخصًا من رجال الشرطة وموظفين بالمفوضية.

ولقي الحادث إدانات واسعة على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام.

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