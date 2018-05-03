القذائف العشوائية ترعب طبي سبها مجدداً 

سقطت قذيفة عشوائية بالقرب من السكن المخصص للكوادر الطبية بمركز سبها الطبي تسببت في خسائر مادية بمباني الحي.

وأدى الانفجار الناتج عن القذيفة إلى حالة هلع وخوف بين المرضى والكوادر الطبية العاملة بالمركز، وفق ما أعلن عنه المركز.

ومن جهته، ناشد المركز الطبي الأطراف المتنازعة بضرورة ابعاد هذا المركز الحيوي عن القتال الدائر في المدينة وتجنيبه الاشتباكات المسلحة ليتمكن من أداء واجبه وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لسكان المدينة.

وحمّل المركز مسؤولية الاعتداءات التي يتعرض لها للجهات المعنية بتأمينه وحمياته.

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