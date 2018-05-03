البرغثي يدعو إلى الضغط بكل قوة نحو الانتخابات في ظل دستور دائم

دعا وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي إلى الضغط بكل قوة نحو الانتخابات في ظل دستور دائم أو في ماهو متوفر من مواد قانونية و التي تكفل انتخاب شخصية وطنية غير جدلية ستحظى بثقة الشعب في الشرق والغرب والجنوب.

واعتبر البرغثي في بيان نشره المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن إدانة العملية الإرهابية التي استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاتجدي ودليل على أن الانتخابات هي الطريقة الحقيقية للقضاء على الإرهاب.

وبيّن البرغثي أن تفجير المفوضية وما سبقه من التفجير الذي استهدف رئيس اركان قوات عملية الكرامة وغيره من الأعمال الإرهابية حيث لايخفى على الكثير أن تنظيم الدولة والقاعدة مخترقة من قبل الاستخبارات الدولية، مشيراً إلى أن المجموعات الإرهابية جرى القضاء عليها في مدننا بالشرق ووالغرب والشريط الساحلي.

ورأى البرغثي أن غياب الدولة والقوات العسكرية والأمنية بالجنوب نتيجة الفرقة والانقسام السياسي أوجدت مرة أخرى التربة الخصبة للإرهاب في صحرائنا الشاسعة وأصبحت له اليد الطائلة والخلايا النائمة لضربنا في كل مكان ووقت ماشاء.

وأشار البرغثي إلى أن الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في ظل دستور دائم وتوافقي هو مطلب شعبي لكافة الليبين و الذي سيؤدي إلى حكومة وحدة وطنية شرعية تقضي على الإرهاب وتعيد وحدة البلاد و أمنها وأن هذا التفجيرالارهابي لن يزيد الليبين أو المفوضية إلا إصرارا على الأسراع نحو الإنتخابات.

ودعا الوزير البرغثي أفراد الجيش إلى ضرورة أخذ لحيطة و الحذر، مطالبًا القيادات الاجتماعية والوطنية والنواب وأعضاء مجلس الدولة.

وتبنى تنظيم الدولة يوم أمس الهجوم الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، والذي أودى بحياة 14 من رجال الشرطة وموظفي المفوضية بحسب وكالة رويترز .

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