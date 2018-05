تونس: نعلن تضامنا الكامل مع الشعب الليبى فى مواجهة الإرهاب والتطرف

المتوسط:

أعربت تونس عن استنكارها وإدانتها الشديدة للهجوم الإرهابى الغادر الذى استهدف الأربعاء، مقر مفوّضية الانتخابات الليبية بالعاصمة طرابلس، وأدى إلى سقوط عدد من أعضائها ومن المواطنين الأبرياء ومن قوات الأمن، بين قتلى وجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية، تضامنها الكامل مع الشعب الليبى الشقيق ووقوفها إلى جانب حكومة الوفاق الوطني، فى مواجهة قوى الإرهاب والتطرف التى تسعى إلى إجهاض المسار الانتقالى فى ليبيا وما تم تسجيله من أشواط مهمة على درب الحوار والتوافق.

وتقدمت تونس، حسب بيان الخارجية، بخالص عبارات التعازى إلى ذوى الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

