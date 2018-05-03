عماري: الاعتداء على المفوضية استهدافا لاستقرار ليبيا وإرهابا لليبيين

أدان عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس اليوم الأربعاء، وراح ضحيته مواطنين أبرياء من رجال الأمن والموظفين.

واعتبر عماري زايد، هذا الاعتداء استهدافا صريحا لاستقرار ليبيا، وإرهابا لليبيين جميعهم، وفق ما ذكر في بيانه الذي نشر على صفحته الشخصية في فيسبوك.

وقال زايد، إن من قام بالهجوم، مهما كان دافعه وتبعيته، إنما استهدف بهجومه الغادر هذا كل الليبيين، واعتدى على إحدى مؤسساتهم التي لها دورها المهم في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها.

وأكد عضو المجلس الرئاسي، أن مثل هذه الأعمال لن تثنيهم عن المضي قدما من أجل مستقبل مشرق للبلاد، تنعم فيه بالطمأنينة والأمن، ويعمل فيه مواطنوها لبناء دولتهم بمؤسساتها، ويتعايشون فيه جميعا في كنف وطن واحد، حسب تعبيره.

وكان مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، قد تعرض أمس الأربعاء لهجوم مسلح، أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 19 أخرين بجروح، بحسب ما أفاد مدير المستشفى الميداني بطرابلس عبدالدائم الرابطي لموقع ليبيا الخبر.

وقد أعلن تنظيم الدولة، مسؤوليته للتفجير الانتحاري الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن وكالة أعماق الإخبارية التابعة للتنظيم.

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