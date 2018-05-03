العدالة والتحالف يدينان الهجوم الذي استهدف مقر المفوضية

أدان حزب العدالة والبناء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، والذي أودى بحياة العشرات من الضحايا الأبرياء.

وجدد الحزب، في بيان صدر أمس الأربعاء، موقفه الثابت والرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي يرفضها الدين والقانون، مقدما أحر تعازيه لأسر الضحايا، معلنا تضامنه مع المصابين.

ودعا حزب العدالة البناء، حكومة الوفاق الوطني بضرورة ملاحقة الجناة وضبط الأمن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للجرحى، وفقا للبيان.

ودعا الحزب، كافة الجهات الرسمية للتضامن والتكاثف للوقوف ضد هذه الأعمال التي تؤدي إلى زعزعة الأمن واستمرار حالة الفوضى، بالإضافة إلى نبذ هذا العمل الإجرامي والوقوف صفا واحدا من أجل قطع الطريق على المعرقلين والرافضين للعملية السياسية في ليبيا، والتي أساسها إجراء انتخابات نزيهة تؤدي إلى مرحلة الاستقرار والأمن في البلاد.

من جهة أخرى، أدان تحالف القوى الوطنية بأشد عبارات الإدانة العملية الإرهابية التي استهدفت مقر المفوضية العليا للانتخابات صباح أمس الأربعاء، وأدت إلى وفاة عدد من الموظفين المدنيين والأمنيين.

وعبر التحالف، في بيانه أمس، عن صادق تعازيه لأسرة المفوضية في وفاة زملائهم، لأهالي المغدورين وذويهم، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وكان مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، قد تعرض أمس الأربعاء لهجوم مسلح، أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 19 أخرين بجروح، بحسب ما أفاد مدير المستشفى الميداني بطرابلس عبدالدائم الرابطي لموقع ليبيا الخبر.

وقد أعلن تنظيم الدولة، مسؤوليته للتفجير الانتحاري الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن وكالة أعماق الإخبارية التابعة للتنظيم.

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