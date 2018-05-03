وفد من المجلس الأعلى يلتقي باللجنة المصرية المختصة بليبيا في القاهرة

عقد وفد من المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب، لقاء مع اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي، أمس الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على صفحته في فيسبوك أمس، أن الطرفين تناولا في لقائهما الأزمة الليبية، لا سيما النقاط العالقة في تعديل الاتفاق السياسي، مؤكدين على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين واتساعها.

وثمن فوزي العقاب، الدور المصري في مباحثات القاهرة حول توحيد مؤسسة الجيش الليبي، معتبراً أن الدور المصري محوري في كل المتغيرات في ليبيا سواء السياسي منها أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو العسكري أو الأمني.

وأكد العقاب، أنه يسعى أن تكون هذه الزيارة خطوة في سبيل تقريب وجهات النظر، وخطوة أولى نحو سلسلة من اللقاءات المباشرة والمستمرة للمجلس الأعلى للدولة مع اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس العلى للدولة، إن المجلس يراهن على قدرة الشقيقة الكبرى مصر على لعب دور الوسيط الحقيقي، خصوصاً في ملف المصالحة، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وأدان فوزي العقاب خلال اللقاء، العملية الإرهابية التي استهدفت مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، مشدداً على أهمية أن يكون مثل هذا العمل حافزاً ودافعاً لجميع الأطراف المعنية بالشأن الليبي على ضرورة الإسراع في الوصول إلى توافق لتوحيد السلطة التنفيذية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وفق قوله.

يشار إلى أن هذه الزيارة للمجلس الأعلى للدولة إلى جمهورية مصر العربية تعد الأولى من نوعها.

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