الحرس البلدي غريان يحقق في حقن طفلة بعقار طبي منتهي الصلاحية

تعرضت نجلة أحد المواطنين لحادث إهمال طبي في إحدى العيادات الخاصة ببلدية غريان، بعد حقنها بعقار طبي منهي الصلاحية، والتي قدر لها النجاة بعد تلقيها العلاج اللازم.

وأكد فرع جهاز الحرس البلدي غريان، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أن هناك مواطنا تقدم إلى مركز الحرس بالبلدي لتحرير محضر بأن لديه طفلة نزيلة فى إحدى العيادات الخاصة، تم حقنها بإبرة منتهية الصلاحية .

وأضاف الجهاز «أنه على الفور انتقلت لجنة من رجال الحرس البلدي إلى مواقع الحادث لزيارة الطفلة والاطمئنان على صحتها الله الحمد الطفلة بخير وسيتم التحقيق مع باقي الأطراف المعنية ذات العلاقة».

وأهاب جهاز الحرس البلدي غريان بأصحاب العيادات الحرص والانتباه على سلامة المواطن الذي أجبرته ظروفه الصعبة بالذهاب إليكم، قائلا: «كثير ما نسمع عن أخطاء يتم التستر على بعضها فمن ينجوا من عقاب البشر فأين يهرب من حساب الله».

