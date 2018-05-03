قضية سفيان ونذير إلى المحكمة الجنائية الدولية

أعلن رئيس لجنة الدفاع عن الصحافيين التونسيين المختفيين في الأراضي الليبية سفيان الشورابي ونذير القطاري، اليوم الخميس، عن التدويل الرسمي للقضية، لافتاً إلى أن المحامين توجهوا بمذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأوضح المحامي سمير بن رجب أن هذا الإجراء يأتي على خلفية تقاعس كل الأطراف، ومنها الحكومة التونسية ورئاسة الجمهورية التونسية والأطراف الليبية، عن البحث الجدي في القضية بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف أن عملية التدويل قانونية وبالإمكان إلحاق القضية بقضايا أخرى تنظر فيها محكمة العدل الدولية تتعلق بمليشيات مسلحة ليبية.

يذكر أن الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري اختفيا في الأراضي الليبية يوم 8 سبتمبر/أيلول عام 2014، بعد يومين من توجههما إلى ليبيا لإجراء تحقيق صحفي حول حرس المنشآت النفطية في منطقة أجدابيا الليبية، لصالح قناة ” فارست تي في ” الخاصة.

وتضاربت الأنباء حول مصيرهما، إذ أعلنت مجموعات ليبية ومنها تنظيم “داعش” الإرهابي عن مقتلهما، كما أعلنت أطراف أخرى عن وجودهما في أحد السجون الليبية، من دون التأكد إلى حدّ الآن من صحة المعلومات المتداولة ومن دون الكشف عن حقيقة مصيرهما.

العربي الجديد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر