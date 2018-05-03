تجدد الاشتباكات في سبها جنوب ليبيا، ودفن جثث مجهولة الهوية في المدينة

تجددت الاشتباكات صباح اليوم في مدينة سبها إثر تقدم من عدة محاور لقوات تتبع كتيبة شهداء سبها، و كتيبة شهداء واو و الكتيبة 116 واللواء السادس. بالتزامن مع قصف مدفعي من مقر اللواء على المطار العسكري.

وقال المتحدث باسم اللواء السادس سبها سعد عبدالوهاب لموقع ليبيا الخبر إن التقدم جرى في 3 محاور، الأول تقوده كتيبة شهداء سبها وإحدى كتائب اللواء السادس يمتد من مقر الشرطة العسكرية مرورا بطريق طرابلس وصولا إلى معسكر الحراري الواقع خلف منطقة سبها العسكرية.

وأضح سعد ان كتيبة شهداء واو و إحدى كتائب اللواء السادس تقود المحور الثاني الذي يبدأ من خزان الثانوية عبر الطريق الترابي وصولا إلى محطة الناصرية المطلة على طريق طرابلس بالقرب من قاعة الشعب.

مشيرا إلى أن المحور الثالث يبدأ من تقاطع الصحي بالقرب من مركز سبها الطبي عبر طريق المعارض مرورا بعمارة المتميزون حتى قاعة الشعب بمنطقة الناصرية.

إخلاء مسؤولية

وفي سياق متصل، أعلن مدير مركز سبها الطبي عبد الرحمن عريش إخلاء مسؤولياتهم حيال أي خروقات قد تحصل على المركز أو تعد على العناصر الطبية والعاملين أو المتلقين للعلاج، محملا في الوقت ذاته الأجهزة الأمنية بالمدينة ذات العلاقة والمسؤولة عن تأمين المركز المسؤولية الكاملة.

وأوضح عريش في رسالة موجهة إلى وزارة الصحة أن المركز تعرض منذ بداية حالة الطوارئ في فبراير الماضي للاستهداف مرات عدة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بليغة بالمبنى الطبي والمباني الخدمية والسكنية والأقسام العلاجية، إضافة إلى إصابة عدد من المرضى ومرافقيهم بالمركز، على حد قوله.

جثث مجهولة

وقام المركز الطبي في المدينة بدفن ست عشر جثة مجهولة الهوية بمقبرة الجديد يعتقد ان اغلبها ترجع لمهاجرين غير شرعيين

وقال مسؤول ثلاجة الموتى بالمركز الطبي سبها حسن زروق ان عملية الدفن تمت بعد استكمال اجراءات النيابة وتشريح الجتث وايضا اخد عينة الحمض النووي لحفظ معلومات جينية عن الموتى

وبين الزروق لموقع ليبيا الخبر ان عدد ثلاثين جثة لازالت موجودة بثلاجة الرحمة وتتنظر استكمال اجراءت الدفن.

وتشهد مدينة سبها منذ شهور عدة اشتباكات مسلحة بين أفراد من اللواء السادس مشاة ومجموعات مسلحة من قبيلة التبو ، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وأضرار في الممتلكات العامة.

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