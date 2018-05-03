تجدد الاشتباكات في سبها وضبط شاحنة أسلحة متجهة من للجنوب

أعلن عضو مجلس النواب عن الشاطئ علي السعيدي تجدد الاشتباكات بين قوات اللواء السادس التابعة للجيش وجماعات من المعارضة التشادية والسودانية المدعومة من جماعات في مصراتة بتمويل قطري.

وقال السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية ان الاشتباكات تتواصل الان في مدينة سبها مضيفا انه تم خلال اليومين الماضيين ضبط شاحنة محملة بالأسلحة متجهة من مصراتة صوب سبها متهما عناصر القوة الثالثة الذين اجبروا على مغادرة سبها بافتعال الأزمات في الجنوب.إن المجلس الرئاسي يسعى للتغطية على حادثة تفجير مفوضية الانتخابات أمس الأربعاء في طرابلس وذلك بتجدد الاشتباكات اليوم في سبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية