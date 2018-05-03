مدير سبها الطبي يخلي مسؤوليته حيال أي خروقات قد تحصل للمركز

أعلن المدير العام لمركز سبها الطبي عبدالرحمن بالحسن عريش، إخلاء مسؤوليته من المركز والعاملين فيه حيال أي خرق أو تعدٍ يحصل داخل المركز أو على العاملين به والعناصر الطبية والطبية المساعدة والإداريين أو المتلقين للعلاج به.

وحمل عريش في رسالة وجهها إلى وزير الصحة اليوم الخميس، الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن تأمين مركز سبها الطبي.

وأوضح عريش، أن المركز تعرض منذ بداية حالة الطوارئ في 6 فبراير الماضي للاستهداف عدة مرات ما أدى إلى إلحاق أضرار بليغة بالمبنى الطبي والمباني الخدمية مثل المخازن، والإدارة، والسكنية والأقسام العلاجية مثل قسم الباطنة والولادة وجناح التوليد والحواضن والعيون والأطفال، وإصابة عدد من المرضى ومرافقيهم بالمركز.

وقال المدير العام لمركز سبها الطبي، إن أشخاصا من خارج المركز اقتحموا بقوة السلاح في يوم 23 أبريل الماضي قسم العمليات بالمركز واعتدوا على أحد المرضى كان مصابا وتحت التخدير منتهكين بذلك حرمة المكان والعاملين بالمركز.

وتشهد مدينة سبها منذ فبراير الماضي اشتباكات مسلحة وتبادلا للقصف العشوائي بين مسلحين محسوبين على قبيلتي التبو وأولاد سليمان، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين، فيما تعثر جهود الوساطة التي قامت بها أطراف اجتماعية مختلفة بين الجانبين، ناهيك عن وقوع خروقات أمنية أخرى في ظل التدهور الأمني بسبها.

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