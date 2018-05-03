نصية يدين الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس

استنكر رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب، عبد السلام نصية، وبشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس.

نصية وفي منشور على صفحته بموقع فيسبوك، قال إن هذا العمل الإجرامي الإرهابي لن يثني عن المضي قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء دولة العدل والقانون، وقطع الطريق على كل من يريد الاستمرار في الفوضى والانقسام، مشيرا إلى أن البلاد اليوم بحاجة ماسة إلى اتحاد أبنائها، والمطالبة بصوت عال بانتخابات رئاسية وبرلمانية، والخروج من مربع العبث والفوضى، والقيادة الجماعية التي عاشوها مدة سبع سنوات.

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