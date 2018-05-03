السراج يبحث مع قيادات عسكرية الوضع الأمني بالمنطقة الوسطى

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مع قادة عسكريين وأمنيين، الوضع الأمني والعسكري بالمنطقة الوسطى (مصراتة وتاورغاء وسرت).

جاء ذلك خلال اجتماعا عقده السراج، اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر الشرطة العسكرية العميد محمد شابون، وآمر قوة حماية سرت العميد عبد الله النعاس.

وعرض المسؤولون العسكريون على فائز السراج، الترتيبات المتخذة لمواجهة أي محاولات تستهدف استقرار المنطقة وآليات التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية بمختلف المستويات، بحسب ما نشرت إدارة الإعلام والتواصل برئاسة الوزراء على صفحتها في فيسبوك.

وتشهد بعض المناطق في المنطقة الوسطى خروقات أمنية من حين لآخر، من قبل فلول تنظيم الدولة الفارة من سرت، وبعض العناصر الإجرامية الخارجة عن القانون.

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