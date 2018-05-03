محامية فرنسية ترفع دعوى ضد حفتر بتهمة التعذيب في بنغازي

نقلت وكالة رويترز عن المحامية الفرنسية راشيل ليندون، أمس الأربعاء، قولها إنها رفعت دعوى قضائية في فرنسا ضد قائد عملية الكرامة خليفة حفتر بتهمة التعذيب والوحشية.

وذكرت رويترز اليوم الخميس، أن ليندون رفعت الدعوى الشهر الماضي نيابة عن كندي من أصل ليبي يعيش في كندا لحمل الحكومة الفرنسية على فتح تحقيق في العمليات التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر في شرق البلاد.

وقالت رويترز، إن العديد من أسرة المدعي قتلت خلال حملة الجيش الوطني الليبي للسيطرة على مدينة بنغازي، ثاني كبرى مدن ليبيا.

وجرى رفع الدعوى أثناء وجود حفتر (75 عاما) في باريس لتلقي العلاج بعد إصابته بوعكة صحية أثناء جولة خارجية، وفقا لوكالة رويترز.

وكان الناشط المستقل عماد الدين منتصر، قد رفع دعوى منفصلة ضد خليفة حفتر في أكتوبر الماضي بالولايات المتحدة بارتكابه جرائم حرب، مؤكدا أن القضية “تحرز تقدما”، حسب قوله.

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