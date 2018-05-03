دولة الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مفوضية الانتخابات وتدعو إلى محاربة الإرهاب

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم أمس، مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدة موقفها الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين أو عرق، وبمختلف مصادره ومنطلقاته.

وأعربت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن استنكارها وإدانتها لهذه الأعمال الإرهابية، ووقوفها وتضامنها مع الشعب الليبي في مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

معربة في الوقت نفسه عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأهالي الضحايا في هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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