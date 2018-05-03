استشهاد جندي خلال اشتباكات الجيش مع العناصر الإرهابية بمحور درنة

المتوسط:

استشهد الجندي آدم محمد الشيخي، أحد عناصر قوة عمليات الردع بالمنطقة الوسطى التابعة للجيش الوطني الليبي، خلال اشتباكات مسلحة بين رجال القوات المسلحة في محور درنة مع العناصر الإرهابية في المنطقة.

وقال المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبدالكريم صبرة، «أن الجندي الشهيد آدم محمد الشيخي ابن مدينة أجدابياالذي توفي خلال اشتباكات عنيفة بين رجال الجيش والعناصر الإرهابية».

وأعلن معاون آمر السرية الأولى الأبرق مشاة، صلاح بوطبنجات، تقدم القوات المسلحة، في محور الحيلة جنوبي درنة، وإحكام سيطرتها الكاملة على مواقع هامة للجماعات الإرهابية، وسط اشتباكات عنيفة ما زالت متواصلة بمحور الحيلة.

وأكد «بوطبنجات»، في تصريح خاص لـ«المتوسط» أن الجيش تمكن من تدمير دبابة تابعة لعناصر مجلس شورى مجاهدي درنة «المدرجة على لائحة الإرهاب» جنوبي درنة وإشعال النيران بها بالقرب من النصب التذكاري في محور الظهر الحمر جنوبي مدينه درنة.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متقطعة بين الجماعات الإرهابية وقوات الجيش التي تستعد لدخول المدينة بعد ان أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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