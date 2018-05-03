مسئول روسي يبحث مع سيالة موضوع التسوية في ليبيا

أجرى سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيقولاي باتروشيف، مشاورات مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الخميس، حول مسألة التسوية في ليبيا وموضوع مكافحة الإرهاب.

وبحسب ما أورد المكتب الصحفي لمجلس الأمن القومي الروسي، فإن نيقولاى باتروشيف، ومحمد سيالة ناقشا المسائل المتعلقة بعلاقات التعاون الروسية الليبية والتسوية فى ليبيا وملف مكافحة الإرهاب.

كما عبر باتروشيف عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات الوطنية في طرابلس، أمس الأربعاء.

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