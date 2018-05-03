الغرياني: بن حميد كان يقارع الظلمة والإنقلابيين الخارجين عن الشرعية ونحتسبه من الشهداء

ليبيا – أكد مفتي المؤتمر الوطني العام “الشيخ” الصادق الغرياني أن الإعلان خلال هذا الإسبوع عن مقتل الارهابي وسام بن حميد يستوجب إحتسابه شهيداً قتل في سبيل الله ولا يزكيه سواه سبحانه وتعالى بعد تاريخ مشرف من قتال العدو ومقارعته بمعارك الوغى من دون ملل أو كلل حسب قوله.

الغرياني أوضح خلال إستضافته الإسبوعية في برنامج الإسلام والحياة الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة التناصح وتابعتها صحيفة المرصد بأن بن حميد صادق ومحُتسب عند الله “شهيداً” مقبلاً غير مدبر لم يبالي وكان يقارع الظلمة والإنقلابيين المارقين والخارجين عن الشرعية والقانون ممن كان يقاتلهم هو وإخوانه على أمل أن يتقبله الله مع الشهداء هو ومن معه بعد أن ناضل نضالاً وكان مضرباً للأمثال في مقارعة الظلم والمفسدين رغم الحاجة وقلة ذات اليد وهو الذي حرس المصارف.

وأضاف بأن هذه المصارف إحتوت على أكداس من الدولارات واليوروهات فضلاً عن حراسة بن حميد لسوق الذهب وفيه من الأموال الكثيرة وهو جائع وبطنه خاوية وبقيت هذه الأموال على حالها ولم تمس بأذى محفوظة لأهلها كما هي إلى أن أخرجوهم من مدينة بنغازي وأستولى عليها من وصفهم بـ”الظلمة والإنقلابين والطامعين” فعاثوا بها فساداً وأهلكوها ونهبوها فهذا هو الفرق بين من يحفظ حرمات الله والمسلمين ومن لا يفعل ذلك وليس للناس وأماناتهم ذمة في عنقه على حد زعمه.

ومضى الغرياني في التوضيح قائلاً :” أن بن حميد ومن معه كانوا حريصين على بلادهم التي تكالب عليها الإعداء من الداخل الخارج ومن خرجوا عن الشرعية وعطلوا القوانين والدستور لأنهم لا يريدون لليبيا أن تكون دولة ويرغبون أن تكون فاشلة لا يأمن فيها أحد على نفسه ولا على ماله ليستمر الظلمة على الكراسي ناهبين لأموال البلاد وهذا هو السبب الذي قاد إلى إستهداف وسام ومن معه من الثوار البواسل المخلصين وتشويه صورتهم وزرع الدواعش بينهم في مدينة بنغازي ومن ثم تهريب هؤلاء بعد تخريب المدينة”.

وأضاف بأن إعلان خبر مقتل وسام بن حميد يجب أن يكون بمثابه المنبه الذي يوقظ النائمين “الثوار” و”المجاهدين” وأهل ليبيا الأحرار الذين يحرصون على بلادهم ليعلموا ماذا يراد بهم وما يحاك لليبيا وليجمعوا أمرهم ويقفوا وقفة واحدة ضد من تحالف مع اعداء الله والظلم والفساد والغطرسة والإستهداف للآمنين والخيرين ، معبراً في سياق منفصل عن ألمه مما حصل من تفجير “آثم” و”غادر” هز العاصمة طرابلس أمس الأربعاء وإستهدف مفوضية الإنتخابات فهو محل إستنكار وإدانة عظيمين.

وتوجه الغرياني بالكلام للقائمين على هذا التفجير بالقول بأنهم أيا كانت جهتهم أو دافعهم أو مشربهم فجرة وقتلة لا يبالون بغضب الله وإنتقامه ولعنته وعذابه فمن يفعل هذا خاسرا خسرانا مبيناً وهو ممن سولت لهم أنفسهم الطمع بالدنيا والمناصب والكراسي من خلال التآمر على الوطن وطاعة الأجنبي وخدمته والإنصياع له وتنفيذ رغباته بحيث لا تبقى هذه الأمة ولا تعيش مستقرة آمنة ومطمئنة ولا تقوم لها دولة.

وأضاف بأن المستهدف ليس المفوضية بل أمل الشعب الليبي في نهاية معاناته فهذه المراحل الإنتقالية التي خلقتها الأمم من أعداء الله وهي لا تريد أن تنهيها في وقت كان ولا زال فيه حلم الليبيين هو أن يكون هنالك إنتخاب ينهي هذا العناء فمن قام بالإستهداف يريد إستمرار المعاناة سائلاً الله أن يتقبل من قتل مع “الشهداء” و يغفر لهم ويرحمهم ويعظم أجور أهلهم وأن يشفي من تعرضوا للإصابات من إصاباتهم.

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