سلامة يعزي السراج في ضحايا الهجوم الإرهابي على مفوضية الانتخابات

قدّم مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، اليوم الخميس، تعازيه إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية للانتخابات في العاصمة طرابلس أمس الأربعاء، وأودى بحياة 14 شخص وإصابة 6 آخرين من رجال الأمن وموظفي المفوضية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن سلامة أكد خلال لقائه السراج بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس «أن هذا الاعتداء الجبان هو عدوان على الشعب الليبي ومحاولة لإجهاض آماله في تجاوز الأزمة الراهنة والانتهاء من المراحل الانتقالية عبر المسار الديمقراطي».

وأضاف المكتب الإعلامي أن السراج شكر المبعوث الأممي على تعازيه ومشاعره الصادقة، مؤكداً أن هذا الاعتداء «لن يثني الليبيين عن المضي قدمًا على طريق الديمقراطية، وصولاً إلى الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات والقانون».

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن لقاء السراج مع سلامة تناول مستجدات الوضع السياسي وجهود المبعوث الأممي لإيجاد حل للأزمة الليبية في إطار الاتفاق السياسي الليبي.

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