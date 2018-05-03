سلامة والسائح يناقشان وضع مفوضية الانتخابات بعد الاعتداء الإرهابي

ليبيا – إجتمع الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة اليوم الخميس مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح.

سلامة قدم خلال اللقاء وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الأممية عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” واجب التعزية شخصياً للسائح متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وعرض الجانبين الأوضاع العملية للمفوضية ما بعد الاعتداء الإرهابي وسبل تمتين عملها مع البعثة ودرس احتياجاتها المستقبلية.

يشار إلى أنه قد قتم مسلحون تابعين لتنظيم الدولة “داعش”صباح أمس الاربعاء بتنفيذ هجوم انغماسي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس من خلال مهاجمة المبنى وقتل عنصرين من عناصر الحراسة قبل اقتحام المبنى وتفجير أنفسهم .

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