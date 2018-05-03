سلامة: الإعتداء على المفوضية هو محاولة لإجهاض آمال الليبيين في تجاوز الأزمة

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الخميس بمقر المجلس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة الذي قدم تعازيه رئيس المجلس في ضحايا الاعتداء الإرهابي الآثم على مقر المفوضية العليا للانتخابات بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقال سلامة إن هذا الاعتداء الجبان هو عدوان على الشعب الليبي ومحاولة لإجهاض أماله في تجاوز الازمة الراهنة والإنتهاء من المراحل الإنتقالية عبر المسار الديمقراطي.

كما أكد السراج أن هذا الاعتداء لن يثني الليبيين عن المضي قدما على طريق الديمقراطية، وصولاً إلى الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات والقانون.

وتناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي وجهود المبعوث الأممي لإيجاد حل للازمة الليبية في إطار الاتفاق السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا