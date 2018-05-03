الأعلى للدولة يكشف موقفه من اجتماع اللجنة الرباعية بشأن ليبيا

أعرب المجلس الأعلى للدولة عن ترحيبه بالبيان المشترك الصادر عن اجتماعات اللجنة الرباعية المعنية بليبيا والتي تضم (الأمم المتحدة، الجامعة العربية، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي).

وأكد المجلس في بيان تلقت بوابة إفريقيا الإخبارية نسخة منه انه يرحب بتأكيد اللجنة الرباعية “للعملية السياسية في ليبيا والتزامها بسلامة ليبيا ووحدة أراضيها وسيادتها”.

وعبر المجلس عن ارتياحه بما ورد في بيان اللجنة الرباعية “من تأكيد على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وقانوني ودعوته لإجراء استفتاء على مشروع الدستور بما يضمن أن يتم الانتهاء من كافة المراحل الانتقالية التي أنهكت كاهل الشعب الليبي”.

وثمن المجلس “تشديد البيان على أن عقد مثل هذه الانتخابات يتطلب مناخا سياسيا وامنيا مواتيا تتعهد فيه كافة الأطراف الليبية بشكل مسبق باحترام نتائجها والالتزام بها” وأيضا تأكيد البيان ” على ضرورة وجود جيش ليبي موحد يعمل تحت إشراف مدني وهيكل قيادة موحد يكون قادرا على تثبيت السلام والأمن في كافة أنحاء البلاد والتصدي للتحديات الأمنية وانتشار السلاح وشبكات الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية”.

وأشاد المجلس الأعلى للدولة “بدعوة الرباعية مجلسي النواب والدولة لمواصلة حوارهما والعمل سويا للاضطلاع بمسؤولياتها” مؤكدا “على دعوته المتكررة لمجلس النواب لاستمرار الحوار والسعي لحل كافة العوائق ..بما يخدم مصلحة البلاد”.

ورحب المجلس بتشديد المجموعة الرباعية على “أهمية معالجة تحديات ليبيا الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والحفاظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية والمالية والرقابية” مؤكدا “انه مستمر في بذل مساعيه مع المجلس الرئاسي ومجلس النواب للعمل سويا على تحقيق وحدة المؤسسات الاقتصادية لتقوم بدورها التكاملي في معالجة الأزمة والتخفيف من معاناة المواطن”.

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