شركة الاكهرباء: مجهولون يعتدون على شبكة الكهرباء في منطقة الظهير في مدينة سرت

ليبيا – أفاد رئيس مكتب الصيانة السريعة الغربيات بسرت بأنه تم التعدي على الشبكة الكهربائية وسرقة معدات الشبكة والعبث بأحد المحولات على خط 115 في منطقة الظهير من قبل مجموعة خارجة عن القانون .

الشركة أكدت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أن هذه التعديات تؤثر سلباً على استمرار الكهرباء في تغذية هذه المناطق خاصة أن سرت تعاني من أضرار بالبنية التحتية للشبكة الكهربائية .

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على ممتلكات الشركة ومعدات الشبكة ومحطات الكهرباء التي تعتبر من الممتلكات العامة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية