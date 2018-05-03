جمارك ميناء بنغازي تضبط شحنة محملة بمواد منتهية الصلاحية.

ضبط اعضاء مركز جمارك ميناء بنغازي البحري حاويات محملة بمواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك والاستخدام.

وحضر عملية التفتيش رئيس مركز جمارك ميناء بنغازي العقيد طارق المسماري المكلف بضبط وتفتيش الحاويات.

وذكرت مصادر بالجمارك ان هذه الضبطية جاءت اثناء تفتيش 3 حاويات كانت على متن الباخرة (إم إس سي شايلا) التي وصلت يوم أمس لميناء جليانة البحري.

واوضحت المصادر ان أثناء التفتيش على الحاوية الأولى تبين وجود علكة هندية المنشأ منتهية الصلاحية منذ عام 2016 بينما تحتوي الحاويتان الثانية والثالثة على زيت محركات سيارات منتهي الصلاحية وغير صالح للاستعمال.

وأكدت ذات المصادر انه تم اعادة شحن الحاويات على نفس الباخرة ومغادرتها على الفور وخروجها من ميناء بنغازي لعدم مطابقتها للمواصفات القانونية .

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