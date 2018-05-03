الإعلام الحربي: الجيش يسيطر على مواقع جديدة في درنة

درنة-العنوان

قالت شعبة الإعلام الحربي اليوم الخميس إن القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة نحو تحرير درنة وتسيطر على مواقع جديدة وتتخذ تمركزات متقدمة على تخوم العدو.

وأفادت الشعبة، أن هذا التقدم جاء وفقا للخطة التي وضعها القائد العام للقوات المسلحة المشير خيفة حفتر والتي تهدف لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية.

وأكدت الغرفة أن “ساعة الحسم” الحسم قد اقتربت وستدخل القوات المسلحة إلى درنة بعد طرد الإرهابيين منها.

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري قد ذكر أمس الأربعاء أن معركة درنة ستبدأ في أية لحظة، موضحا أن القائد العام لم يصدر أوامره بعد للبدء في تحريرها، لكنه أكد في مؤتمر صحفي أن القوات المسلحة “على أهبة الاستعداد”.

وقال المسماري “إن القوات المسلحة لن تتوقف حتى تتطهر ليبيا من الإرهابيين والمجرمين والنيل من كل مجرم، وليس المتطرفون فقط بل وسراق الأموال وداعمو الإرهاب إعلاميا، أما الأسبوع القادم سيكون لدينا عرض عسكري مهيب للجيش الليبي”.

وأضاف “بعد معركة درنة ستكون لنا صولة أخرى من صولات القوات المسلحة في منطقة أخرى نحن لن نصمت ولن تصمت بنادقنا إلا بعد القضاء على الإرهاب”.



Tweet



Telegram

WhatsApp



طباعة



مرتبط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية