مركز الاستشعار عن بعد : السابع عشر من مايو هو أول أيام الشهر الفضيل

قال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن تحري هلال شهر رمضان المبارك سيكون يوم الثلاثاء، الموافق الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأضاف المركز في بيان له، أنه وبعد دراسات فلكية، وحسابات علمية، سيكون السادس عشر من مايو هو المتمم لشهر شعبان، والسابع عشر من ذات الشهر هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

وأوضح المركز أن البداية الفلكية للشهر الكريم هذا العام ستكون عند الساعة الواحدة وخمسين دقيقة ظهر الثلاثاء، الخامس عشر من مايو، بحسب التوقيت المحلي لليبيا.

ونبه المركز بأن البيان الصادر عنه هو بيان علمي، وأن بداية الشهر رسميا ستعلن عنها جهات الاختصاص في الدولة الليبية.

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