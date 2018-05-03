"عبدالرحمن عريش" يناشد ابعاد المركز الطبي سبها عن الاشتباكات

تجددت الاشتبكات صباح اليوم بسقوط قذيفة بالقرب من الحي السكني للكوادر الطبية داخل مركز سبها الطبي دون التسبب بالخسائر البشرية واختصرت الخسائر على المادية بهذا الحي مما سبب هلع بين المقيمين بالحي وكذلك هلع بين المرضى والكوادر الطبية والطبية المساعدة .

كما استقبل المركز عدد ست جرحى منهم فتاة وخمس شباب جروحهم خفيفة ومتوسطة أغلبهم غادر المركز الطبي بعد تلقى العلاجات والاسعافات الاولية .

وناشد عبدالرحمن مدير المركز الجميع بابعاد المركز عن الاشتباكات المباشرة او غير المباشرة ، وحمل الجميع مسؤولية استهداف المركز بالقذائف ، فالمركز مهمته طبية علاجية تجاه كل الحالات التى تواجدت بالمركز ، وحمل مسؤولية حماية المرضى والاطباء والعناصر الطبية المساعدة للجهات المعنية الامنية المسؤولة عن حماية الوطن والمواطن .

وطالب المجتمع والاهالى والقبائل والمكونات الجنوبية والسكان بحماية المركز الطبي الذي يهم الجميع .

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