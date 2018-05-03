الليبي للصحافة.. "حرية الإعلام في قبضة المٌنتهكين"

أكد المركز الليبي لحرية الصحافة إن التقرير السنوي الجديد الذي يصدر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصدره المركز بدعم من مراسلون بلا حدود يحمل هذا العام عنوان “حرية الإعلام في قبضة المٌنتهكين”

وقال المركز في بيان له “سنة أخري كانت عصيبة عاشها الصحفيون الليبيون الذين لا يزالون فريسة في قبضة المنتهكين لحرية الصحافة والإعلام المدعومين من أطراف سياسية واجتماعية فاعلة في البلاد ومافيا الفساد كذلك، وسط مٌسلسل عنف تتزايد فيه وجوه المتورطين”.

وأضاف البيان “لم تتخذ حكومة الوفاق الوطني أي خطوات عملية لإصلاح قطاع الإعلام واحترام الصحفيين بل إنها تزيد من التقييد والإجراءات التعسفية تجاههم، تقييد وصل للتهديد والوعيد من طرف المسؤولين الذين ضيقوا على الصحفيين إلى حد مطالبتهم بأذون للتغطية معتبرين في عديد الحالات أن الاعتماد غير كاف. و هو ما يدفعنا اليوم لإطلاق صافرة إنذار لدعوة الصحفيين والناشطين للانخراط في حراك عام نحو الدفاع عن قيم حرية الصحافة و الإعلام التي لن تتحقق إلا بإصلاح القطاع و تنظيم صفوف العاملين به”.

وتابع: “نلاحظ تزايد سيطرة حكومة الوفاق الوطني في الغرب الليبي قيادة الجيش في الشرق على المؤسسات الإعلامية التي يتم استخدامها كأداة في الصراع”.

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