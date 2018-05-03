الشلوي: العملية الانتخابية ستمضي قدما رغم محاولة عرقلتها

أعرب عضو مجلس النواب فرج الشلوي عن إدانته لحادث تفجير مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

وقال الشلوي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “إن هذا العمل خارج عن القانون والإنسانية وينتهك مبادئ التداول السلمي على السلطة” مشددا على أن العملية الانتخابية ستمضي قدما رغم محاولات الجماعات الإرهابية عرقلتها خاصة وان المعلومات المتعلقة بسجلات الناخبين في مأمن ولم تتلف بسبب تفجير مقر المفوضية.

وأقيمت اليوم الخميس في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس صلاة الجنازة على القتلى الذين قضوا جراء التفجير الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات مخلفا 14 قتيل و6 جرحى.

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