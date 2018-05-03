بالفيديو | وحدات الجيش تسيطر على مناطق جديدة جنوب درنة وتضيق الخناق على الجماعات الارهابية

ليبيا – تمكنت وحدات الجيش المتمركزة جنوب مدينة درنة من بسط سيطرتها على مسجد أبو سليم في منطقة سيدي عزيز والذي كانت تتخذه الجماعات الارهابية مكاناً للتمركز للدفاع على مواقعها .

مقطع فيديو تحصلت عليه المرصد أوضح بأن وحدات الجيش قد سيطرت على المسجد بالكامل والمنطقة المحيطة به بعد تراجع الجماعات الارهابية شمالاً تجاه مدينة درنة.

وأكد مكتب الاعلام التابع للقيادة العامة تقدم القوات المسلحة بخطى ثابتة نحو تحرير درنة ، كاشفاً على السيطرة على مواقع جديدة واتخاذ تمركزات متقدمة على تخوم العدو وفقاً للخطة التي وضعها القائد العام لامشير حفتر والتي تهدف لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية.

واختتم مكتب اعلام قيادة الجيش بيانه بالتأكيد على أن ساعة الحسم اقتربت ، مبيناً أن القوات المسلحة ستدخل درنة فاتحة بعد هلاك كل الإرهابيين وزبانيتهم بحسب نص البيان.

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