مركز شرطة المرج يلقي القبض على متهمين بسرقة مبلغ مالي

المرج 03 مايو 2018 ( وال ) – تمكن مركز شرطة المرج يوم أمس الأربعاء من ضبط متهمين في جريمة سرقة مبلغ مالي.

بحسب صفحة وزارة الداخلية مديرية أمن المرج أنه حضر إلى مركز شرطة المرج المواطن ” أ ” وأبلغ شكواه ضد ثلاثة أشخاص وهم: المدعو” ع ” والمدعو ” س ” والمدعو ” م ” كونهم مشتبه بهم في سرقة مبلغ مالي من المخبز الذي يعمل به.

وأضافت مديرية أمن المرج أنه تم فتح محضر بالواقعة؛ وضبط الأشخاص المشتبه بهم وبالاستدلال معهم أعترفوا بما نُسب إليهم.

وأوضحت أنه تم ضبط ما بحوزتهم من المبلغ المالي المبلغ عن سرقته وقدره 2785دينار ليبي،من الصندوق المالي الخاص بالمخبز.

واعترف أحدهم بسرقته لمولد كهربائي من المدعو (ف) وقام ببيعه بمبلغ وقدره 50 دينار، وتم تسجيل وضبط أقوال المتهمين وسيتم العمل على إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.( وال – المرج ) أ ف / س ع

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