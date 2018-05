المتوسط:

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد غسان سلامة، الذي قدم تعازيه للسيد الرئيس في ضحايا الاعتداء الإرهابي الآثم على مقر المفوضية العليا للانتخابات.

وقال سلامة، إن هذا الاعتداء الجبان هو عدوان على الشعب الليبي ومحاولة لإجهاض أماله في تجاوز الأزمة الراهنة والانتهاء من المراحل الانتقالية عبر المسار الديمقراطي.

وشكر السراج، المبعوث الأممي على تعازيه ومشاعره الصادقة، مؤكداً بأن هذا الاعتداء لن يثني الليبيين عن المضي قدما على طريق الديمقراطية، وصولاً إلى الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات والقانون.

وتناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي وجهود ” سلامة “لإيجاد حل للازمة الليبية في إطار الاتفاق السياسي.

The post سلامة يعزي السراج فى ضحايا الهجوم الإرهابي على مفوضية الانتخابات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية