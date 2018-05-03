المشري وسلامة يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الخميس بمقر المجلس في العاصمة طرابلس المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا وآخر مستجدات الحوار السياسي الليبي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة ان الجانبان ناقشا نتائج لقاء الرباط، موضحا أن سلامه تسلم نسخة من البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للدولة عن اجتماع المجموعة الرباعية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أن أي انتخابات يجب أن تكون منبثقة من شرعية الاتفاق السياسي.

وفي ذات السياق أعرب المجلس الأعلى للدولة عن ترحيبه بالبيان المشترك الصادر عن اجتماعات اللجنة الرباعية المعنية بليبيا والتي تضم (الأمم المتحدة، الجامعة العربية، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي).

وأكد المجلس في بيان تلقت بوابة إفريقيا الإخبارية نسخة منه انه يرحب بتأكيد اللجنة الرباعية “للعملية السياسية في ليبيا والتزامها بسلامة ليبيا ووحدة أراضيها وسيادتها”.

وعبر المجلس عن ارتياحه بما ورد في بيان اللجنة الرباعية “من تأكيد على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وقانوني ودعوته لإجراء استفتاء على مشروع الدستور بما يضمن أن يتم الانتهاء من كافة المراحل الانتقالية التي أنهكت كاهل الشعب الليبي”.

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