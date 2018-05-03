معيتيق يتفقد جرحى مفوضية الإنتخابات ويطلع على حجم الأضرار التي خلفها الهجوم الإرهابي

ليبيا – أجرى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الخميس زيارة عدد من مصحات ومستشفيات طرابلس للاطمئنان على صحة جرحى التفجير الإرهابي الغادر على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .

معيتيق تفقد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي مقر المفوضة للإطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى جراء الانفجار الذي راح ضحيته عدد 13 شهيدا وقرابة 20 جريحا وقدم الموظفين لعضو المجلس الرئاسي شرحاً عن الهجوم الإرهابي باعتبارهم شهود عيان في عين المكان.

يشار إلى أنه قد قتم مسلحون تابعين لتنظيم الدولة “داعش”صباح أمس الاربعاء بتنفيذ هجوم انغماسي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس من خلال مهاجمة المبنى وقتل عنصرين من عناصر الحراسة قبل اقتحام المبنى وتفجير أنفسهم .

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