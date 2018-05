القيادات العسكرية بالمنطقة الوسطى يعرضون علي السراج خطط التأمين

المتوسط:

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، اجتماعاً مع كل من اللواء محمد الحداد آمر المنطقة العسكرية الوسطى، والعميد “محمد شابون” آمر الشرطة العسكرية، والعميد “عبد الله النعاس” آمر قوة حماية سرت، وتناول الاجتماع، الوضع الأمني والعسكري بالمنطقة الوسطى “مصراته تاورغاء سرت “.

وعرض المسؤولون العسكريون على السيد الرئيس، الترتيبات المتخذة لمواجهة أي محاولات تستهدف استقرار المنطقة وآليات التنسيق بين الوحدات العسكرية والامنية بمختلف المستويات.

