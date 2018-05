البحرين تجدد دعمها لليبيا في مكافحة التطرف والإرهاب

المتوسط:

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، أمس الأربعاء، التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأعربت الوزارة في بيان لها تلقت عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يستهدف ترويع الآمنين.

وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الداعم لكافة الجهود الرامية للحفاظ على سلامة ليبيا ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق وطموحاته في التنمية والأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب.

