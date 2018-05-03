السراج يبحث مع اللواء الحداد الوضع الأمني والعسكري بالمنطقة الوسطى

ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس اجتماعاً بصفته “القائد الاعلى للقوات المسلحة” مع كل من اللواء آمر المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للرئاسي محمد الحداد وآمر شرطة الرئاسي العسكرية العميد محمد شابون وآمر قوة حماية سرت العميد عبد الله النعاس.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الوضع الأمني والعسكري بالمنطقة الوسطى”مصراتة تاورغاء سرت” .

وعرض المسؤولون العسكريون على السراج خلال اللقاء الترتيبات المتخذة لمواجهة أي محاولات تستهدف استقرار المنطقة واليات التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية بمختلف المستويات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية