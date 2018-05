الجيش: انهيار تام في صفوف الإرهابيين بدرنة

خاص المتوسط

أعلن المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، الانهيار الكامل لصفوف الجماعات الإرهابية جراء تلقيهم ضربات موجعة من القوات المسلحة في درنة.

وأفاد صبره، اليوم الخميس، في تصريح خاص لـ” المتوسط” بأن أهالي المدينة الشرفاء طالبوا أن يؤمن الجيش المدينة من الداخل لأن الارهابين ليست لديهم وسيلة الا الهرب داخل احياء درنة واتخاذ سكانها دروعا بشرية

يشار إلى أن الجندي أستشهاد آدم محمد الشيخي، أحد عناصر قوة عمليات الردع بالمنطقة الوسطى التابعة للجيش الوطني الليبي، قبل قليل خلال اشتباكات مسلحة بين رجال القوات المسلحة في محور درنة مع العناصر الإرهابية في المنطقة.

وقال صبرة، «أن الجندي الشهيد آدم محمد الشيخي من مدينة أجدابيا وتوفي خلال اشتباكات عنيفة بين رجال الجيش والعناصر الإرهابية».

وأعلن معاون آمر السرية الأولى الأبرق مشاة، صلاح بوطبنجات، تقدم القوات المسلحة، في محور الحيلة جنوبي درنة، وإحكام سيطرتها الكاملة على مواقع هامة للجماعات الإرهابية، وسط اشتباكات عنيفة ما زالت متواصلة بمحور الحيلة.

