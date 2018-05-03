مديرية أمن طرابلس تطالب بتسجيل البيوت المستأجرة لدى مراكز الشرطة

طرابلس-العنوان

طلبت مديرية أمن طرابلس اليوم الخميس من جميع على ملاك المساكن المؤجرة التوجه لمراكز الشرطة الواقعة في نطاقها لتسجيل أسماء المستأجرين في المركز.

وشهدت طرابلس أمس الأربعاء هجوما إرهابيا داميا، أعلن تنظيم داعش مسؤوليتها بتنفيذه، على مقر المفوضية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال، مما أدى إلى وقوع 12 قتيلا و7 جرحى.

وأفاد مصدر لصحيفة العنوان أن قوة الردع الخاصة داهمت ليل الخميس أحد المنازل في منطقة “الدريبي” ووجدت به كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، كما قبضت خلال المداهمة على شخص تعود أصوله إلى مدينة درنة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه،أن “الردع” شنت حملة مداهمات وتفتيش على البيوت المؤجرة للعمالة الوافدة من الجنسيات الأفريقية والليبيين من المنطقة الشرقية.

وقال إن التحقيقات أفادت بأن أحد منفذي التفجيرين الإرهابيين “أفريقي” كان يستأجر منزلا في شارع (9) في منطقة غوط الشعال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية