سلامة لـ السراج: استهداف مفوضية الانتخابات محاولة لإجهاض المسار الديمقراطي

ليبيا – قدم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الخميس في ضحايا الاعتداء الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي مستجدات الوضع السياسي وجهود سلامة لإيجاد حل للازمة الليبية في إطار الاتفاق السياسي إضافة إلى الخطوات لجلب المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم للعدالة.

ومن جانبه قال سلامة إن هذا الاعتداء الجبان هو عدوان على الشعب الليبي ومحاولة لإجهاض أماله في تجاوز الازمة الراهنة والانتهاء من المراحل الانتقالية عبر المسار الديمقراطي.

وخلال اللقاء أكد السراج بأن هذا الاعتداء لن يثني الليبيين عن المضي قدما على طريق الديمقراطية وصولاً إلى الدولة المدنية الحديثة ولة المؤسسات والقانون.

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