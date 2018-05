بنغازي تمنح 3 أيام إجازة رسمية لمؤسساتها التعليمية احتفالا  بثورة الكرامة

المتوسط:

أعلنت بلدية بنغازي، أن أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق( 6-7-8) مايو ، عطلـة رسمية في المؤسسات التعليمية كافة، بمستوياتها الأساسي والثانوي بشقيه العام والخاص في نطاق الحدود الإدارية لبلدية بنغازي.

وأضافت البلدية فى بيان لها اليوم الخميس، أن ذلك في إطار الاستعداد للاحتفال بالعيد الرابع لثورة الكرامة، ولإظهار مدينة بنغازي بالشكل اللائق، وبمشاركة أبناء المدينة في الاحتفالات الكبرى التي ستقام بما يتلاءم وهذه المناسبة، مشيرة إلي أن العطلات بالنسبة للمؤسسات التعليمية، وتعتبر أيام عمل عادية لباقي القطاعات والهيئات والمؤسسات العامة العاملة داخل نطاق البلدية .

