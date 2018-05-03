مصدر عسكري: الصراع بين ميليشيا ” الكلكي” و “كاره” المحسوبتين على الرئاسي وراء هجوم المفوضية

أفادت مصادر عسكرية إن تفجير مفوضية الانتخابات في طرابلس الغرب أمس، سبقه اقتتال بين قوتين محسوبتين على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة “فائز السراج” بالعاصمة، ما أدى إلى فراغ أمني كبير فيها.

و قال مصدر عسكري في العاصمة طرابلس،نقلا عن وكالة الشرق الأوسط، إن تفجير مفوضية الانتخابات أمس الاربعاء، سبقه بساعات اقتتال في العاصمة بين قوتين محسوبتين على السراج، واحدة تعرف بميليشيا قوات كاره والأخرى ميليشيا قوات الككلي، مضيفا بأن سبب الاقتتال بين هاتين القوتين يرجع إلى نزاع حول قافلة سيارات جديدة مستوردة كانت في طريقها من ميناء طرابلس إلى إحدى قوات العاصمة، وتعرف باسم النواصي وموالية للسراج أيضا.

وأضاف أن الحرب التي شهدتها شوارع العاصمة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ربما تسببت في تسلل عناصر من المتطرفين المتمترسين في تاجوراء لاستهداف مقر مفوضية الانتخابات.

من جانبه قال مسؤول في المخابرات العسكرية في طرابلس إن مسلحين ملثمين، غير معروفة الجهة التي ينتمون إليها، استغلوا الفراغ الأمني، والحرب بين عناصر كاره والككلي، وشوهدوا وهم يتحركون بأسلحتهم في شوارع العاصمة، قبل ساعات من تفجير المفوضية.

وأوضح المصدر بأن تبني تنظيم داعش الإرهابي للعملية أمس،أن المخابرات العسكرية لديها رصد لانتشار خلايا نائمة لداعش الإرهابي خاصة في شرقي طرابلس، إلا أن ضعف الإمكانات والصراع بين القوى التابعة للرئاسي، الأمر الذي قلل من إمكانية القبض على هؤلاء، بما في ذلك المتحصنون في منطقة تاجوراء

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