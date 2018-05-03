طالب يعتدي جسدياً على مدير مدرسته ووزارة التعليم تتوعد

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أن طالبا بالمرحلة الثانوية اعتدى جسديا على مدير مدرسة. وقال وكيل وزارة التعليم عادل عامر في بيان اطلعت عليه بوابة إفريقيا الإخبارية “تلقت الوزارة ..كتاب من ..مراقب التعليم بمراقبة طرابلس المركز بشأن ما تعرض له مدير مدرسة محمد محمد الكوت الثانوية ..اشرف الفزاني من اعتداء جسدي من قبل احد طلاب هذه المؤسسة”.

وأضافت الوزارة انه جرى تكليف “مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه هذه الحادثة” مؤكدة أن “وزير التعليم بالتنسيق مع المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية بصدد إصدار قرار بشأن إنشاء جهاز حراسة المرافق التعليمية يعمل تحت إشراف وزارتي الداخلية والتعليم ليتولى حماية المؤسسات التعليمية والعاملين فيها”. وشددت الوزارة على أنها “تقف ضد العنف بكل أنواعه وأشكله ضد عنف المعلم لطلابه وتلاميذه وفي نفس الوقت فان حماية المعلم وكرامته هدف سامي وأساسي في العملية التعليمية”.

وتعهدت الوزارة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي ما لم يرد للمدير اعتباره واسترجاع كافة حقوقه المدنية والجنائية تجاه المعتدين طبقا لما يشرعه القانون

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