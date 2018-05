المتوسط:

نعى ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الخميس، ضحايا الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس شهداء الوطن والواجب والحرية، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وكان هجوم انتحاري، قد وقع صباح أمس الأربعاء، استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، وسط إدانات دولية وإقليمية للحادث الأليم.

