مالية الوفاق تبحث عن مخرج

قررت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، تشكيل لجنة فنية لوضع مقترحات لسياسية مالية تعمل على توجية البرامج الاقتصادية لتحقيق أهداف الحكومة.

وقالت الوزراة في كتاب موجه لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إنه وخلال السنوات الأخيرة أصبح الإنفاق الحكومة أكبر من معدلات الدخل، وأدى ذلك إلى عجز في الموازنة.

وذكرت الوزارة أن المرتبات تمثل حوالي 58 % من الموازنة، ونفقات الدعم قرابة الـ16 %، مؤكدة أن هذا الأمر يتطلب إنتاج سياسة مالية ناجعة تتلائم مع مثل هذه الظروف، وترتكز على الضرائب والإنفاق الحكومي والدين العام.

وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة سيكونون من الأكاديميين والخبراء في مجال المالية العامة، وستعمل اللجنة تحت إشراف وزراة المالية بشكل مباشر.

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